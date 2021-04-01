Строители метро не получили зарплату: разбиралась прокуратура

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр - Sputnik. Жалобы о невыплате заработной платы сотрудникам "Минскметростроя" дошли до прокуратуры, сообщила пресс-служба ведомства.

В интернете 30 марта была размещена информация о задержке выплаты зарплаты - сообщалось, что деньги работники должны были получить еще 25 марта.

"Одновременно автор материала сообщал, что к настоящему времени задолженность по зарплате начали погашать", - отметили в пресс-службе.

Прокуратуре удалось установить, что в "Минскметрострое" нарушено законодательства о труде. Согласно коллективному договору предприятия, зарплата сотрудникам по контракту выплачивается один раз 25-го числа каждого месяца, который идет за отработанным.

Соответственно, 30 марта зарплаты работникам за февраль не выплатили.

Прокуратура вынесла предписание гендиректору УП "Минскметрострой", в этот же день зарплаты выплатили всем работникам предприятия.

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