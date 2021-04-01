|
Строители метро не получили зарплату: разбиралась прокуратура
01.04.2021 11:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 апр - Sputnik. Жалобы о невыплате заработной платы сотрудникам "Минскметростроя" дошли до прокуратуры, сообщила пресс-служба ведомства.
В интернете 30 марта была размещена информация о задержке выплаты зарплаты - сообщалось, что деньги работники должны были получить еще 25 марта.
"Одновременно автор материала сообщал, что к настоящему времени задолженность по зарплате начали погашать", - отметили в пресс-службе.
Прокуратуре удалось установить, что в "Минскметрострое" нарушено законодательства о труде. Согласно коллективному договору предприятия, зарплата сотрудникам по контракту выплачивается один раз 25-го числа каждого месяца, который идет за отработанным.
Соответственно, 30 марта зарплаты работникам за февраль не выплатили.
Прокуратура вынесла предписание гендиректору УП "Минскметрострой", в этот же день зарплаты выплатили всем работникам предприятия.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минская транспортная прокуратура проверила, как на строительном предприятии "Минскметрострой" исполняется законодательства о труде.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)