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Пьяного водителя с 3,6 промилле задержали под Шкловом
01.04.2021 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 апр – Sputnik. Сотрудники ГАИ остановили водителя BMW для проверки документов 30 марта около 8 утра: он ехал прямо по центру дороги.
Инцидент произошел в Шкловском районе недалеко от агрогородка Городец, где экипаж ГАИ остановил водителя для стандартной проверки, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
© Photo : УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Во время беседы инспектор заметил, что водитель нетрезв, и предложил ему пройти освидетельствование. В больнице "Алкотест" показал 3,6 промилле алкоголя в крови водителя.
"Не прошло и года, как мужчина уже привлекался к административной ответственности и был лишен прав за нетрезвую езду", – отметили в Госавтоинспекции.
Напомним, за повторную поездку в состоянии алкогольного опьянения в течение года нарушителю грозит конфискация транспортного средства независимо от права собственности и лишение прав на срок до пяти лет.
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Водитель уже был лишен прав за пьяную езду, но все равно сел за руль, сообщили в Госавтоинспекции.
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