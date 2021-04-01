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Пьяного водителя с 3,6 промилле задержали под Шкловом

01.04.2021 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр – Sputnik. Сотрудники ГАИ остановили водителя BMW для проверки документов 30 марта около 8 утра: он ехал прямо по центру дороги.

Инцидент произошел в Шкловском районе недалеко от агрогородка Городец, где экипаж ГАИ остановил водителя для стандартной проверки, сообщили в УВД Могилевского облисполкома. 

© Photo : УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Во время беседы инспектор заметил, что водитель нетрезв, и предложил ему пройти освидетельствование. В больнице "Алкотест" показал 3,6 промилле алкоголя в крови водителя.

"Не прошло и года, как мужчина уже привлекался к административной ответственности и был лишен прав за нетрезвую езду", – отметили в Госавтоинспекции.

Напомним, за повторную поездку в состоянии алкогольного опьянения в течение года нарушителю грозит конфискация транспортного средства независимо от права собственности и лишение прав на срок до пяти лет.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Водитель уже был лишен прав за пьяную езду, но все равно сел за руль, сообщили в Госавтоинспекции.
 
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