Пьяного водителя с 3,6 промилле задержали под Шкловом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр – Sputnik. Сотрудники ГАИ остановили водителя BMW для проверки документов 30 марта около 8 утра: он ехал прямо по центру дороги.

Инцидент произошел в Шкловском районе недалеко от агрогородка Городец, где экипаж ГАИ остановил водителя для стандартной проверки, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Во время беседы инспектор заметил, что водитель нетрезв, и предложил ему пройти освидетельствование. В больнице "Алкотест" показал 3,6 промилле алкоголя в крови водителя.

"Не прошло и года, как мужчина уже привлекался к административной ответственности и был лишен прав за нетрезвую езду", – отметили в Госавтоинспекции.

Напомним, за повторную поездку в состоянии алкогольного опьянения в течение года нарушителю грозит конфискация транспортного средства независимо от права собственности и лишение прав на срок до пяти лет.

Читайте также:

Блогеры в шутку угнали такси : возбуждено уголовное дело

: возбуждено уголовное дело Пьяный водитель устроил ДТП в Бресте: погиб пассажир – видео