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Стрельба в бизнес-комплексе в Калифорнии: есть погибшие
01.04.2021 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 апр – Sputnik. По меньшей мере четыре человека стали жертвами стрельбы в бизнес-комплексе города Ориндж в Калифорнии, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на полицию. Известно также о двух раненых.
Позднее СМИ, ссылаясь на местные власти, распространили информацию, что жертвой стрелка стал в том числе один ребенок.
Департамент полиции Оринджа заявил, что ситуация стабилизировалась и угрозы населению больше нет. Телеканал CBS, в свою очередь, сообщил, что открывший стрельбу ранен и доставлен в госпиталь, о его состоянии ничего не известно. Мотивы нападавшего выясняются.
На ситуацию уже отреагировал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом: в своем Twitter он высказал соболезнования по поводу случившегося и назвал ситуацию "ужасающей".
Это не первый случай стрельбы в общественных местах в США. Ранее стало известно, что 23 марта в штате Колорадо выходец из Сирии Ахмад аль-Исса
Широкий резонанс получил случай стрельбы в трех спа-салонах в штате Джорджия. Жертвами стали восемь человек, шестеро из них – азиатского происхождения.
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По информации телеканала CBS, открывший огонь ранен и доставлен в госпиталь, о его состоянии не сообщается.
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