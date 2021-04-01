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Стрельба в бизнес-комплексе в Калифорнии: есть погибшие

01.04.2021 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр – Sputnik. По меньшей мере четыре человека стали жертвами стрельбы в бизнес-комплексе города Ориндж в Калифорнии, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на полицию. Известно также о двух раненых.

Позднее СМИ, ссылаясь на местные власти, распространили информацию, что жертвой стрелка стал в том числе один ребенок.

Департамент полиции Оринджа заявил, что ситуация стабилизировалась и угрозы населению больше нет. Телеканал CBS, в свою очередь, сообщил, что открывший стрельбу ранен и доставлен в госпиталь, о его состоянии ничего не известно. Мотивы нападавшего выясняются.

На ситуацию уже отреагировал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом: в своем Twitter он высказал соболезнования по поводу случившегося и назвал ситуацию "ужасающей".

Это не первый случай стрельбы в общественных местах в США. Ранее стало известно, что 23 марта в штате Колорадо выходец из Сирии Ахмад аль-Исса открыл огонь в магазине. Жертвами стали 10 человек, в том числе один полицейский. Нападавшего задержали и поместили в больницу с ранениями.

Широкий резонанс получил случай стрельбы в трех спа-салонах в штате Джорджия. Жертвами стали восемь человек, шестеро из них – азиатского происхождения.

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Теги: Минск
 
 
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По информации телеканала CBS, открывший огонь ранен и доставлен в госпиталь, о его состоянии не сообщается.
 
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