Взятки в рабочих кабинетах: продолжается суд по делу Виктора Бабарико

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр - Sputnik. Коллегия по уголовным дела Верховного суда Беларуси продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и еще семерых обвиняемых.

Как передает корреспондент Sputnik, в суде продолжается допрос обвиняемых. По состоянию на утро 1 апреля в суде дали показания трое обвиняемых - это бывшие заместители Бабарико: Дмитрий Кузьмич, Сергей Добролет и Александр Ильясюк.

Сегодня в суде начал давать показания Кирилл Бадей.

Дают признательные показания

Все они дают признательные показания о том, что получали незаконные денежные вознаграждения в связи с занимаемой должностью - в зависимости от того, какое направление курировали в банке. Они сообщили, что инициатором совершения сделок, которые потом легли в основу уголовного дела, был Виктор Бабарико.

Также все из допрошенных в суде дали показания о том, что владели офшорными компаниями за рубежом, получали банковские карточки, на которые переводились незаконные вознаграждения за сделки. Размер вознаграждения каждому из замов председателя банка был обсужден на одном заседаний правления банка. Все замы получали по 10%, Бабарико - по 25% от прибыли.

Взятки в коробках

Сегодня начался допрос Кирилла Бадея, который являлся одним из "долгожителей" в банке, был знаком с Бабрико еще с конца 90-х годов прошлого века, а некоторых обвиняемых знал и ранее.

Бадей входил практически во все крупные советы и комитеты банка. Он рассказал, как получал взятки.

"В своем рабочем кабинете (...) иногда в коробке из-под алкоголя, иногда в пакете. (...) я их не пересчитывал. Затем передавал часть денег Виктору Дмитриевичу (Бабрико) в его кабинете", - сказал Бадей.

По его словам, за несколько лет он получил 211 100 долларов незаконного вознаграждения в связи с занимаемым положением. Бадей заявил, что раскраивается в содеянном.

В чем обвиняют фигурантов дела

Согласно обвинению, занимая должность председателя правления ОАО "Белгазпромбанк", Бабарико создал устойчивую преступную группу из числа должностных лиц.

Как установило следствие КГБ, деятельность группы продолжалась около 16 лет. Также они определили, что формирование группы из сотрудников банка проходило поэтапно, в ее деятельность заместители Бабарико были вовлечены постепенно.

Скоро ли допрос Бабарико

Как ожидается, допрос ключевого обвиняемого может начаться в конце следующей недели - Бабарико будет допрошен самым последним. Перед ним будет давать показания в суде Виктор Кобяк - единственный, кого судят за дачу взяток. Как ожидается, на допрос Бабарико уйдет не один день.

В настоящее время в допросах обвиняемых участвуют прокурор, адвокаты, суд задает вопросы. Обвиняемые, в том числе и Бабарико, не проявляют активной позиции в суде в этом отношении - вопросов друг другу не задают. Больше всего вопросов к обвиняемым у адвокатов Бабарико. Его интересы в суде представляют три адвоката.

Верховный суд Беларуси рассматривать дело в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк" начал 17 февраля. Процесс проходит в зале суда Московского района Минска.

Кроме Бабарико, обвиняемыми проходят еще семь человек. Это топ-менеджеры Белгазпромбанка Кирилл Бадей, Сергей Шабан, Дмитрий Кузьмич, Александр Ильясюк, Сергей Добролет (руководитель ООО "Приватлизинг") – они обвиняются по ч. 3 ст. 430 "Получение взятки" Уголовного кодекса Беларуси.

Учредителю ООО "Активлизинг" Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере) на сумму не менее 2,5 миллиона долларов.

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