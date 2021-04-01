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Хакеры атаковали А1 – плохо работает мобильный интернет
01.04.2021 14:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 апр - Sputnik. Белорусский мобильный оператор А1 сообщил о трудностях с доступом в интернет из-за DDoS-атаки, пишет пресс-служба провайдера.
"В настоящее время наблюдаются трудности с доступом в интернет по сети фиксированной связи А1 в связи с DDoS-атакой, совершаемой на DNS-сервера компании", - говорится в сообщении оператора.
Сейчас специалисты пытаются нейтрализовать хакерскую атаку и восстановить работы сервиса. Абонентам А1 компания принесла извинения и пообещала оперативно сообщить о восстановлении доступа в сеть.
А1 (до 2019 года – velcom) – второй по численности абонентов оператор сотовой связи в стране. На конец прошлого года абонентская база сети насчитывала почти 630 тысяч пользователей.
Проблемы с мобильным интернетом в Беларуси
Напомним, что ранее проблемы с доступом к мобильному интернету в Беларуси наблюдались регулярно по воскресеньям – в эти дни с августа по декабрь 2020 года проходили наиболее
Доступ в сеть ограничивали "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности".
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Первые жалобы начали поступать от пользователей днем в четверг, сейчас специалисты устраняют неполадки.
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