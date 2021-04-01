Хакеры атаковали А1 – плохо работает мобильный интернет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр - Sputnik. Белорусский мобильный оператор А1 сообщил о трудностях с доступом в интернет из-за DDoS-атаки, пишет пресс-служба провайдера.

"В настоящее время наблюдаются трудности с доступом в интернет по сети фиксированной связи А1 в связи с DDoS-атакой, совершаемой на DNS-сервера компании", - говорится в сообщении оператора.

Сейчас специалисты пытаются нейтрализовать хакерскую атаку и восстановить работы сервиса. Абонентам А1 компания принесла извинения и пообещала оперативно сообщить о восстановлении доступа в сеть.

А1 (до 2019 года – velcom) – второй по численности абонентов оператор сотовой связи в стране. На конец прошлого года абонентская база сети насчитывала почти 630 тысяч пользователей.

Проблемы с мобильным интернетом в Беларуси

Напомним, что ранее проблемы с доступом к мобильному интернету в Беларуси наблюдались регулярно по воскресеньям – в эти дни с августа по декабрь 2020 года проходили наиболее массовые акции протеста несогласных с результатами президентских выборов.

Доступ в сеть ограничивали "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности".

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