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ФСБ предотвратила теракт в Тверской области
01.04.2021 15:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 апр – Sputnik. Российские спецслужбы предотвратили теракт в Тверской области, террорист был ликвидирован в ходе операции, сообщает ФСБ РФ в четверг.
"Предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещенной в РФ МТО "Исламское государство" на одном из объектов топливно-энергетического комплекса", - говорится в релизе.
Подготовкой теракта занимался уроженец Центральной Азии, имеющий российский паспорт. У себя дома сторонник ИГ (группировка запрещена решением ВС России в декабре 2014-го) устроил лабораторию для создания самодельных бомб. В ходе обыска в жилище террориста силовики нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.
"При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России", - проинформировали в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.
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В жилище террориста спецслужбы обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство.
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