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Паводком подтопило мост в Лиозненском районе

01.04.2021 15:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр – Sputnik. Мост в Лиозненском районе оказался под водой из-за паводка, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС.

© Sputnik / Андрей Александров
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Информация о подтоплении части дороги возле населенного пункта Кучинщина поступила спасателям 1 апреля: в том месте разлилась речка Ордышевка.

"Вода поднялась над полотном моста на 30 сантиметров, ширина розлива не превысила десяти метров", – сказали в ведомстве.

Там также отметили, что в Кучинщине живут всего семь человек, сот "большой земли" они не отрезаны – в деревню можно попасть по подвесному пешеходному мосту через Лучесу.

По информации спасателей, сейчас угрозы подтопления жилых домов нет, но МЧС будет следить за развитием паводковой ситуации в этом месте, чтобы при необходимости принять меры для защиты граждан.

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Теги: Минск
 
 
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По информации спасателей, сейчас угрозы подтопления жилых домов нет, но МЧС будет следить за развитием паводковой ситуации в этом месте.
 
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