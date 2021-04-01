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Шли в ЕС: женщин из Эритреи и Эфиопии задержали у границы

01.04.2021 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр – Sputnik. Пограничники задержали у границы двух иностранных гражданок, которые направлялись в Польшу в обход пункта пропуска, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Неизвестных женщин, которые шли в сторону границы, жители Гродненского района заметили 30 марта. Бдительные сельчане сразу позвонили на погранзаставу "Брузги".

"В скором времени пограничный наряд задержал 21-летнюю гражданку Эфиопии и 31-летнюю жительницу Эритреи, которые, как выяснилось, планировали незаконно пересечь границу", – сказали в ГПК.

Там также уточнили, что первая женщина несколько дней назад уже приезжала в район – с ней пограничники провели беседу, объяснив, что за переход государственного рубежа ей грозит наказание.

"Однако стремление иностранки оказаться в Евросоюзе было сильнее законопослушности. Решив испытать удачу, девушка отыскала попутчицу, с которой и попыталась нарушить границу", – сообщили в комитете.

Сейчас обе иностранки находятся в изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы. Их ждет депортация с запретом въезда в Беларусь на пятилетний срок и внушительный штраф.

 
Теги: Минск
 
 
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Потенциальных нарушительниц государственной границы задержали благодаря бдительным сельчанам – именно они заметили иностранок.
 
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