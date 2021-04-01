Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр - Sputnik. Минские следователи устанавливают граждан, пострадавших от владельца компании по изготовлению окон. Потерпевшими уже признаны более 40 человек. Об этом в эфире "Радио-Минск" рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

"У следователей имеются основания полагать, что фактов противоправной деятельности фигуранта может быть больше. В связи с этим просим граждан, пострадавших от подобных действий, сообщить об этом по телефону 8 (017) 389-55-55", - попросила Гончарова.

По данным следствия, 42-летний уроженец Гомеля, которому принадлежит сразу несколько организаций, с июля по октябрь прошлого года активно брал заказы на изготовление и установку окон. Им был создан специализированный сайт, где размещалась реклама с привлекательными предложениями.

Как выяснилось позже, бизнесмен даже не собирался исполнять принятые на себя обязательства. Тем не менее ему удалось получить от доверчивых граждан более 27 тысяч рублей, поскольку заказы принимались на условиях полной либо частичной предоплаты.

Следователи установили, что до июля 2020 года фирма все же изготавливала окна, но затем прекратила это делать. Тем не менее заказы по-прежнему принимались. Более того, в октябре директор компании подал документы на ликвидацию организации, но деньги заказчикам так и не вернул. Установки окон они тоже не дождались.

Владельцу фирмы предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 УК ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Он заключен под стражу.