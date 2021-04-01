ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Машина Peugeot загорелась во время движения на Партизанском проспекте

01.04.2021 18:43 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Спасатели столицы помогли сегодня оперативно потушить авто. Машина Peugeot загорелась во время движения на Партизанском проспекте. Водитель почувствовал запах гари. Когда остановился, увидел, что тлеет задний фонарь. Самостоятельно ликвидировать возгорание не удалось, мужчина срочно вызвал пожарных.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели столицы помогли сегодня оперативно потушить авто. Машина Peugeot загорелась во время движения на Партизанском проспекте. Водитель почувствовал запах гари....
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Паводком подтопило мост в Лиозненском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by