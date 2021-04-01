Две женщины после разговора с мошенниками по Viber лишились 80 тыс. рублей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр – Sputnik. Две гражданки после разговора с мошенниками по мессенджеру Viber потеряли со своих банковских счетов 80 тысяч рублей, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

Первый случай произошел 30 марта: звонок поступил 66-летней борисовчанке - неизвестный назвался сотрудником службы безопасности банка и заявил, что она должна установить приложение удаленного доступа, а также сообщить коды карты. Все это надо было сделать, чтобы якобы предотвратить хищение денег со счета.

"Позже, заподозрив неладное, пенсионерка направилась в банк и при проверке обнаружила, что с ее карт-счета пропало почти 40 тысяч рублей", – сказала Крупенина.

По ее словам, днем ранее подобный случай произошел в одном из санаториев Мядельского района – там жертвой мошенника стала 40-летняя гражданка Казахстана. Схема была той же, в результате иностранка потеряла 38 тысяч рублей.

В СК также рассказали, что количество таких преступлений стремительно растет, в том числе благодаря гражданам, которые продолжают доверять звонящим "сотрудникам банка". Только за три месяца 2021 года в Минской области было возбуждено более 812 уголовных дел по таким фактам.

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