Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр – Sputnik. Советская и российская актриса кино и ТВ Нина Жернакова умерла в воскресенье 28 марта, пишет портал портала Кино-Театр.ру.

На момент смерти артистке было 87 лет, причина ее кончины не уточняется.

Жернакова на кино- и телеэкранах начала появляться после 2000 года, в основном она играла различные эпизодические роли в криминальных сериалах.

Среди наиболее популярных фильмов, в которых снялась актриса, – "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Ментовские войны", "Между нами, девочками" и "Опера: Хроники убойного отдела".

Несмотря на то, что артистка жила в Санкт-Петербурге, ее тело доставят для похорон на родину – в Курганскую область.