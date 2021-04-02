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На востоке Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов. Погибли 36 человек
Источник материала: Tut.by
Поезд сошел с рельсов при следовании через туннель. По данным транспортной администрации острова, жертвами аварии стали 36 человек, более 70 получили травмы,
«По данным полиции на транспорте, в настоящее время по меньшей мере подтверждена смерть четырех человек, 36 человек обнаружены без признаков жизни, 72 человека остаются заблокированными, 61 человек госпитализирован», — говорится в сообщении агентства.
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Поезд сошел с рельсов, следуя через туннель, часть вагонов состава врезалась в стены туннеля. Всего на момент аварии в поезде находилось около 350 пассажиров.
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