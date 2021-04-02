ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На востоке Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов. Погибли 36 человек

02.04.2021 08:57 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Поезд сошел с рельсов при следовании через туннель. По данным транспортной администрации острова, жертвами аварии стали 36 человек, более 70 получили травмы, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.


Фото: Reuters

«По данным полиции на транспорте, в настоящее время по меньшей мере подтверждена смерть четырех человек, 36 человек обнаружены без признаков жизни, 72 человека остаются заблокированными, 61 человек госпитализирован», — говорится в сообщении агентства.

Не менее 36 человек стали жертвами аварии с пассажирским поездом, еще более 70 получили травмы, сообщила транспортная администрация острова.

Поезд сошел с рельсов, следуя через туннель, часть вагонов состава врезалась в стены туннеля. Всего на момент аварии в поезде находилось около 350 пассажиров.

По данным агентства, поезд во время проезда внутри туннеля столкнулся с техникой, расчищавшей пути от камней.

Последний раз на Тайване крупная железнодорожная авария произошла в октябре 2018 года, когда скоростной поезд Puyuma Express сошел с рельсов в уезде Илань. В результате 22 человека погибли, более 170 получили травмы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поезд сошел с рельсов, следуя через туннель, часть вагонов состава врезалась в стены туннеля. Всего на момент аварии в поезде находилось около 350 пассажиров.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В российском аэропорту на стоянке столкнулись два самолета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by