На востоке Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов. Погибли 36 человек

Источник материала: Tut.by

Поезд сошел с рельсов при следовании через туннель. По данным транспортной администрации острова, жертвами аварии стали 36 человек, более 70 получили травмы, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.



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«По данным полиции на транспорте, в настоящее время по меньшей мере подтверждена смерть четырех человек, 36 человек обнаружены без признаков жизни, 72 человека остаются заблокированными, 61 человек госпитализирован», — говорится в сообщении агентства.



Не менее 36 человек стали жертвами аварии с пассажирским поездом, еще более 70 получили травмы, сообщила транспортная администрация острова.



Поезд сошел с рельсов, следуя через туннель, часть вагонов состава врезалась в стены туннеля. Всего на момент аварии в поезде находилось около 350 пассажиров.



По данным агентства, поезд во время проезда внутри туннеля столкнулся с техникой, расчищавшей пути от камней.



Последний раз на Тайване крупная железнодорожная авария произошла в октябре 2018 года, когда скоростной поезд Puyuma Express сошел с рельсов в уезде Илань. В результате 22 человека погибли, более 170 получили травмы.