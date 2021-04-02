В российском аэропорту на стоянке столкнулись два самолета

Источник материала: Tut.by

В аэропорту российского города Сургут на стоянке произошло столкновение двух самолетов ATR-72 и ЯК-40. В момент столкновения пассажиров и членов экипажа в самолетах не было. Никто не пострадал. Самолеты получили механические повреждения. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Уральской области.



Фото: Следственный комитет РФ

«По предварительным данным, 1 апреля 2021 года в 22.45 в аэропорту города Сургута при техническом обслуживании самолетов у воздушного судна ATR-72, находившегося с запущенными двигателями, произошло самопроизвольное движение. В результате чего совершен наезд на воздушное судно ЯК-40, находившееся на стоянке», — говорится в сообщении.









В момент столкновения ни пассажиров, ни членов экипажа в самолетах не было.

Воздушные суда получили механические повреждения.