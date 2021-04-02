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В российском аэропорту на стоянке столкнулись два самолета

02.04.2021 08:57 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В аэропорту российского города Сургут на стоянке произошло столкновение двух самолетов ATR-72 и ЯК-40. В момент столкновения пассажиров и членов экипажа в самолетах не было. Никто не пострадал. Самолеты получили механические повреждения. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Уральской области.


Фото: Следственный комитет РФ

«По предварительным данным, 1 апреля 2021 года в 22.45 в аэропорту города Сургута при техническом обслуживании самолетов у воздушного судна ATR-72, находившегося с запущенными двигателями, произошло самопроизвольное движение. В результате чего совершен наезд на воздушное судно ЯК-40, находившееся на стоянке», — говорится в сообщении.



В момент столкновения ни пассажиров, ни членов экипажа в самолетах не было.

Воздушные суда получили механические повреждения.

 
 
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В момент столкновения пассажиров и членов экипажа в самолетах не было. Никто не пострадал. Самолеты получили механические повреждения.
 
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