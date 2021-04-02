В Лиозненском районе снова подтопило мост через Ордышевку. И так - каждый паводок

Источник материала: Tut.by

В Лиозненском районе паводок в реке Ордышевка подтопил автомобильный мост возле деревни Кучинщина. Угрозы для ее жителей нет, сообщает МЧС.



Мост через Лучесу, по которому сейчас можно попасть в деревню. Фото: МЧС

По данным на 1 апреля, вода над мостом поднялась на 30 см, ширина розлива реки не превышала 10 м.

В Кучинщине живет 7 человек. С деревней есть сообщение: туда можно попасть по подвесному пешеходному мосту через реку Лучеса.







Угрозы подтопления жилых домов в деревне нет.

В МЧС отмечают, что весенний паводок в Ордышевке подтапливает автомобильный мост возле Кучинщины каждый год.