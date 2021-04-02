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В Лиозненском районе снова подтопило мост через Ордышевку. И так - каждый паводок
Источник материала: Tut.by
В Лиозненском районе паводок в реке Ордышевка подтопил автомобильный мост возле деревни Кучинщина. Угрозы для ее жителей нет,
По данным на 1 апреля, вода над мостом поднялась на 30 см, ширина розлива реки не превышала 10 м.
В Кучинщине живет 7 человек. С деревней есть сообщение: туда можно попасть по подвесному пешеходному мосту через реку Лучеса.
Угрозы подтопления жилых домов в деревне нет.
В МЧС отмечают, что весенний паводок в Ордышевке подтапливает автомобильный мост возле Кучинщины каждый год.
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В МЧС отмечают, что весенний паводок в Ордышевке подтапливает автомобильный мост возле Кучинщины каждый год.
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