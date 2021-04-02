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Не менее 35 пассажиров стали жертвами катастрофы на Тайване

02.04.2021 10:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр - Sputnik. Крушение поезда привело к гибели 35 человек, еще более 70 ранены. Из искореженных вагонов спасатели пытаются извлечь заблокированных пассажиров, пишут местные СМИ со ссылкой на власти Тайваня.

Катастрофа произошла сегодня в 9.00 (04.00 по минскому времени) в уезде Хуалянь. Поезд протаранил камнеуборочную машину. Сообщается, что техника была оставлена вблизи железнодорожных путей с нарушением и соскользнула со склона. После столкновения поезд сошел с рельс и врезался в стены тоннеля.

Экспресс состоял из восьми вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров. В результате крушения, четвертый и пятый оказались сильно деформированы.

Поезд направлялся из столицы Тайбей в город Тайжун. Известно, что состав мог быть полностью заполнен пассажирами. На 2 апреля в этом году в Тайване выпал "Цинмин", или День подметания надгробий, то есть поминовения предков. Пятница объявлена выходным днем, и многие пассажиры направлялись на кладбища.

Катастрофа на Тайване войдет в историю как наиболее гибельная за последние 10 лет. Последняя авария на железной дороге произошла на острове в 2018 году. Тогда жертвами крушения стали 18 человек.

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Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным, железнодорожный экспресс столкнулся с инженерной техникой и застрял в тоннеле.
 
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На востоке Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов. Погибли 36 человек
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