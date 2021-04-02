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СК: строители в Колодищах зацепили лесами высоковольтные провода - оба в больнице
Источник материала: Tut.by
Строители попали под напряжение проводов в Минском районе. Проводится проверка,
По предварительной информации, два монтажника (34 и 46 лет) на стройке в агрогородке Колодищи переставляли строительные леса и зацепили высоковольтные провода. Случилось короткое замыкание, строители получили электротравмы. Старший из мужчин перенес клиническую смерть. Оба в больнице.
На место приехала следственно-оперативная группа, изъяли видеозапись и документы.
Минским районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначили судебно-медицинские экспертизы — будут устанавливать степень тяжести телесных повреждений, полученных мужчинами.
Следователи напоминают о необходимости соблюдать правила техники безопасности во время работ.
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Два монтажника (34 и 46 лет) на стройке в агрогородке Колодищи переставляли строительные леса и зацепили высоковольтные провода. Случилось короткое замыкание,...
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