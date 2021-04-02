Возможна кишечная инфекция: взяты пробы воды после аварии в Бешенковичах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. Проблемы у жителей Бешенковичей могла вызвать острая кишечная инфекция, которая находилась в воде, об этом сообщила пресс-служба Минздрава Беларуси.

Авария на водопроводе в Бешенковичах произошла на минувших выходных, в течение двух дней местные жители обращались к медикам с жалобами на рвоту, диарею, повышение температуры.

Минздрав рассказал о предварительных итогах лабораторных исследований воды.

"Санитарно-эпидемиологической службой Витебской области продолжается эпидемиологическое расследование в связи обращениями жителей г.п. Бешенковичи за медицинской помощью с симптомами, не исключающими острую кишечную инфекцию", - уточнили в пресс-службе.

В городе работает республиканская комиссия под руководством замминистра здравоохранения – главного государственного врача Беларуси Александра Тарасенко. Эксперты побывали в больнице, на водозаборе "Молодежный".

Предварительные выводы комиссии таковы: не исключена норовирусная этиология заболевания (острая кишечная инфекция).

Как рассказывают специалисты, норавирус очень заразен: всего 10-100 частиц вируса достаточно для заражения, а инфицированный человек может заразить окружающих на пике заболевания в течение следующих 48 часов.

Чаще всего человек заболевает через 24-48 часов после заражения. Симптомы такой острой кишечной инфекции – тошнота, рвота, температура, диарея. Симптомы могут наблюдаться несколько дней.

Проблемы с водой в Бешенковичах

Напомним, что 30 марта жители микрорайона улицы Молодежной стали жаловаться на специфический цвет и запах воды из-под крана. Позже люди стали говорить, что стали замечать у себя симптомы отравления.

Позже зампредседателя Бешенковичского райисполкома Виктор Гришан рассказал, что в ночь с 29 на 30 марта в городе произошла авария на водопроводных сетях, воду употреблять не рекомендуется.

В больнице сообщали о госпитализации пяти детей, однако местные жители говорили, что в городе слышно о массовых отравлениях.

Уже на следующий день, 31 марта, местные власти сообщили, что проблема устранена, воду можно использовать для питья.

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