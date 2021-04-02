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Пожар не помеха: кардиохирурги продолжили операцию на сердце в Благовещенске

02.04.2021 12:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. В клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии произошел пожар, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. Пока шло тушение пожара, в здании на первом этаже восемь медиков продолжали проводить операцию: на открытом сердце даже минута промедления была бы фатальной. 

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Заведующий кардиохирургическим отделением Валентин Филатов позже все объяснил журналистам.

"Ее закончить нельзя, к сожалению или к счастью для пациента. Человека надо было спасти, сделали все на лучшем уровне, как говорится. Операция аортокоронарного шунтирования искусственного кровообращения выполнена полностью. Без особенностей", - рассказал Филатов в эфире телеканала "Россия 24".

Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить медиков. Фотографии в его Instagram, где он рассказал о героическом поступке врачебной бригады, собрали сотни восторженных отзывов.

Как отметили в МЧС, пожарным пришлось работать в сложных условиях: зданию клиники более 100 лет, по деревянным перекрытиям кровли огонь распространялся очень быстро.

После ЧП в кардиохирургическом центре в Благовещенске проверят все подобные центры.

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Теги: Минск
 
 
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Жизнь пациента важнее: медики не остановили операцию на открытом сердце, несмотря на пожар в кардиологическом центре.
 
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