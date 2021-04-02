ФСБ задержала националиста – он планировал взрыв мечети

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. Российские спецслужбы задержали в Барнауле сторонника украинских националистов, планировавшего подрыв мечети, сообщает ФСБ.

" (…) пресечена деятельность сторонника украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО)", - говорится в релизе спецслужбы в пятницу.

По информации ФСБ, ЭНО была создана с целью координации "националистов Украины, Беларуси и России при осуществлении акций "прямого действия" в отношении лиц неславянской внешности и органов государственной власти". "В городе Барнауле задержан местный житель, гражданин РФ 2000 года рождения, планировавший по заданию так называеого куратора ЭНО из Украины совершить акции "прямого действия", направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов государственной власти", - проинформировали в ФСБ.

У молодого человека в ходе проведенных обысков изъяли взрывчатку, инструкции по изготовлению бомбы, экстремистскую литературу. А в его телефоне были найдены фото целей, снимки отправлялись куратору на Украину.

Задержанный россиянин признался в подготовке преступления. Он рассказал, что сам связался с ЭНО в феврале этого года, а мотивом послужило недовольство государственной политикой в сфере миграции.

Украинский куратор в марте дал задание подобрать объекты для атак, а затем - устроить поджог "или другие устрашающие население действия".