КГБ внес в список причастных к терроризму Тихановскую и Латушко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. Комитет государственной безопасности Беларуси обновил перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, добавив в него еще 17 человек, сообщила пресс-служба КГБ.

"Следственное управление КГБ расследует уголовное дело в отношении участников инициативы "BYPOL" по факту организации 25 марта актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершенных гражданином Малейчуком", – сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе КГБ.

"Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны Светлана Тихановская, Павел Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом", – отметили в КГБ.

Там также уточнили, что в качестве обвиняемых по уголовному делу по ч. 4 ст. 16 и ч. 3 ст. 289 (акт терроризма, совершенный организованной группой) привлечены 18 лиц, фигуранты объявлены в международный розыск.

Подготовлены документы об экстрадиции Тихановской, Латушко из Литвы и Польши соответственно. Все фигуранты дела внесены в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, сообщили в КГБ.

До этого КГБ обновлял перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, в середине февраля, тогда в него было внесено около 20 граждан Беларуси, среди них пять женщин.

Ранее в него были включены основатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило и бывший главный редактор этого канала Роман Протасевич.

Перечень находится в открытом доступе на официальном сайте КГБ. Все новые граждане республики, внесенные в него, обвиняются по ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма).

Сорванный теракт

МВД 26 марта сообщило, что предотвратило два теракта в Минске и Печах, которые хотел совершить 35-летний житель Пинского района.

Задержанный снимал квартиру в Московском районе Минска и работал в частной компании, сообщили в МВД. По данным правоохранителей, злоумышленник поддерживал связь с инициативой BYPOL и накануне 25 марта получил в мессенджере указание совершить взрыв.

Дела Координационного совета



Специальный Координационный совет был создан в Беларуси по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. 19 августа совет собрался впервые, были выбраны члены президиума и принята резолюция. В состав президиума совета вошли Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

Позже в отношении них возбудили ряд дел: о создании экстремистского формирования и руководства им, призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, а также заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

В настоящее время в рамках данных дел арестованы и помещены под стражу Колесникова и Знак, остальные члены президиума КС находятся за границей.

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