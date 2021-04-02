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Ребенок ушел из дома в Светлогорске и неделю прожил у незнакомого мужчины
02.04.2021 17:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 апр – Sputnik. Сотрудники милиции нашли пропавшего 13-летнего жителя Светлогорска, который неделю назад ушел из дома, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
По данным правоохранителей, мальчик, страдающий легкой умственной отсталостью, исчез 26 марта. При этом ранее он неоднократно уходил из дома и передвигался поездами железной дороги.
"Второго апреля пропавшего нашли сотрудники уголовного розыска и ИДН Светлогорского РОВД. Подросток находился в деревне Шестаки Могилевской области", – сказали в управлении.
Там также уточнили, что мальчик жил в доме сельчанина, с которым познакомился в Могилеве и попросился провести у него некоторое время.
По информации УВД, с подростком все в порядке, после возвращения в Светлогорск его передадут родителям.
В областной милиции поблагодарили всех неравнодушных граждан, которые оказали помощь в поисках ребенка.
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Мальчик жил в доме сельчанина, с которым познакомился в Могилеве и попросился провести у него некоторое время.
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