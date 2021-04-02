ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ребенок ушел из дома в Светлогорске и неделю прожил у незнакомого мужчины

02.04.2021 17:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. Сотрудники милиции нашли пропавшего 13-летнего жителя Светлогорска, который неделю назад ушел из дома, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

По данным правоохранителей, мальчик, страдающий легкой умственной отсталостью, исчез 26 марта. При этом ранее он неоднократно уходил из дома и передвигался поездами железной дороги.

"Второго  апреля пропавшего нашли сотрудники уголовного розыска и ИДН Светлогорского РОВД. Подросток находился в деревне Шестаки Могилевской области", – сказали в управлении.

Там также уточнили, что мальчик жил в доме сельчанина, с которым познакомился в Могилеве и попросился провести у него некоторое время.

По информации УВД, с подростком все в порядке, после возвращения в Светлогорск его передадут родителям.

В областной милиции поблагодарили всех неравнодушных граждан, которые оказали помощь в поисках ребенка.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мальчик жил в доме сельчанина, с которым познакомился в Могилеве и попросился провести у него некоторое время.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
КГБ внес в список причастных к терроризму Тихановскую и Латушко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by