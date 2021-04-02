Ребенок ушел из дома в Светлогорске и неделю прожил у незнакомого мужчины

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. Сотрудники милиции нашли пропавшего 13-летнего жителя Светлогорска, который неделю назад ушел из дома, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

По данным правоохранителей, мальчик, страдающий легкой умственной отсталостью, исчез 26 марта. При этом ранее он неоднократно уходил из дома и передвигался поездами железной дороги.

"Второго апреля пропавшего нашли сотрудники уголовного розыска и ИДН Светлогорского РОВД. Подросток находился в деревне Шестаки Могилевской области", – сказали в управлении.

Там также уточнили, что мальчик жил в доме сельчанина, с которым познакомился в Могилеве и попросился провести у него некоторое время.

По информации УВД, с подростком все в порядке, после возвращения в Светлогорск его передадут родителям.

В областной милиции поблагодарили всех неравнодушных граждан, которые оказали помощь в поисках ребенка.