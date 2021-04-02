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На заводе в Минске обнаружили подозрительный пакет – работали саперы
02.04.2021 18:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 апр – Sputnik. На Минском механическом заводе имени Вавилова обнаружен подозрительный пакет, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
На месте работали саперы и пожарные, были предприняты необходимые меры безопасности. Милиционеры оцепили вход в отделение банка возле проходной завода, где была оставлена коробка. В ГУВД принесли извинения за доставленные неудобства.
"Официальных" писем о минировании предприятия сегодня не поступало, очевидцы сообщают, что кто-то просто оставил пакет возле проходной завода.
Саперно-пиротехнические группы обследовали указанный предмет, взрывных устройств обнаружено не было.
На ОАО "БелОМО - ММЗ имени С.И. Вавилова" производят оптические прицелы для оружия и энергосберегающие изделия.
В последнее время по Беларуси прокатилась волна "минирований". В середине февраля в Минске якобы был заминирован завод шестерен, в конце марта – предприятие "Крион", производящее медицинский кислород. Взрывных устройств саперы не обнаружили.
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"Официальных" писем о минировании предприятия не поступало, очевидцы сообщают, что кто-то просто оставил пакет возле проходной.
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