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На заводе в Минске обнаружили подозрительный пакет – работали саперы

02.04.2021 18:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. На Минском механическом заводе имени Вавилова обнаружен подозрительный пакет, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

На месте работали саперы и пожарные, были предприняты необходимые меры безопасности. Милиционеры оцепили вход в отделение банка возле проходной завода, где была оставлена коробка. В ГУВД принесли извинения за доставленные неудобства.

"Официальных" писем о минировании предприятия сегодня не поступало, очевидцы сообщают, что кто-то просто оставил пакет возле проходной завода.

Саперно-пиротехнические группы обследовали указанный предмет, взрывных устройств обнаружено не было.

На ОАО "БелОМО - ММЗ имени С.И. Вавилова" производят оптические прицелы для оружия и энергосберегающие изделия.

В последнее время по Беларуси прокатилась волна "минирований". В середине февраля в Минске якобы был заминирован завод шестерен, в конце марта – предприятие "Крион", производящее медицинский кислород. Взрывных устройств саперы не обнаружили.

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Теги: знакомства, Гродно
 
 
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"Официальных" писем о минировании предприятия не поступало, очевидцы сообщают, что кто-то просто оставил пакет возле проходной.
 
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