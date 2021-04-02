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В Верхнедвинском районе взорвали старый дом культуры
Источник материала: Tut.by
В городском поселке Освея Верхнедвинского района МЧС взорвало дом культуры. Здание не использовалось,
Для сноса здания спасателям понадобились две недели подготовки и 25 кг взрывчатого вещества.
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Для сноса 1-этажного здания спасателям понадобилось две недели подготовки и 25 кг взрывчатого вещества.
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