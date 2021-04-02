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Полтонны афганского героина: в Минске начинается суд над наркокурьерами

02.04.2021 19:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. Суд Московского района Минска готовится рассмотреть уголовное дело о незаконном обороте более 550 килограммов героина, на следующей неделе состоится предварительное судебное заседание

YouTube/МВД Республики Беларусь
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Дело в отношении четырех участников организованной группы, уроженцев Ближнего Востока и Восточной Европы, обвиняемых в сбыте героина, расследовало главное следственное управление СК.

"Предварительное судебное заседание пройдет 9 апреля", – сообщили в Sputnik в пятницу в суде Московского района.

Согласно материалам, участники группы, входящей в состав международной преступной организации, с мая по ноябрь 2019 года организовали поставку героина с территории Афганистана в страны Европейского союза через Беларусь.

Было установлено, что более полутонны наркотика привезли в республику под видом фруктов. Эта крупная партия была спрятана на одном из складских помещении на территории Заводского района Минска, где хранилась в тайнике.

Следствием установлено, что руководитель трафикеров имел широкий спектр обязанностей – вовлекал в деятельность новых лиц для увеличения объемов продаж и прибыли, формировал подчиненные группы, учил приемам конспирации. Остальные участники искали потребителей, обеспечивали транспортировку и ее прикрытие, оборудовали тайники.

По результатам расследования наркоторговцам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 и ч. 4 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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По делу проходят четверо обвиняемых, в том числе одна женщина, в Беларуси им грозит до 20 лет лишения свободы.
 
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