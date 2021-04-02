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Капитолий закрыли из-за угрозы безопасности. Неизвестный попытался протаранить ограду

02.04.2021 21:07 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неизвестный на авто пытался протаранить КПП у здания Конгресса. Об этом сообщает пресс-служба полиции Капитолия.

Сообщается, что неизвестный пытался протаранить ворота у здания Конгресса и въехал в двух правоохранителей. Нарушителя задержали.

«Подозреваемый находится под стражей. Оба офицера ранены. Все трое доставлены в больницу», — сообщила полиция.

Входы и выходы на территорию Капитолия закрыты из-за «внешней угрозы безопасности», пишет Reuters.

 
 
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