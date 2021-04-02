Капитолий закрыли из-за угрозы безопасности. Неизвестный попытался протаранить ограду

Источник материала: Tut.by

Неизвестный на авто пытался протаранить КПП у здания Конгресса. Об этом сообщает пресс-служба полиции Капитолия.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6 — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021

Сообщается, что неизвестный пытался протаранить ворота у здания Конгресса и въехал в двух правоохранителей. Нарушителя задержали.

«Подозреваемый находится под стражей. Оба офицера ранены. Все трое доставлены в больницу», — сообщила полиция.

Входы и выходы на территорию Капитолия закрыты из-за «внешней угрозы безопасности», пишет Reuters .