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Капитолий закрыли из-за угрозы безопасности. Неизвестный попытался протаранить ограду
Источник материала: Tut.by
Неизвестный на авто пытался протаранить КПП у здания Конгресса. Об этом сообщает пресс-служба полиции Капитолия.
Сообщается, что неизвестный пытался протаранить ворота у здания Конгресса и въехал в двух правоохранителей. Нарушителя задержали.
«Подозреваемый находится под стражей. Оба офицера ранены. Все трое доставлены в больницу», — сообщила полиция.
Входы и выходы на территорию Капитолия закрыты из-за «внешней угрозы безопасности», пишет
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Нарушителя задержали. Пострадавшие госпитализированы.
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