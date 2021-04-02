Из Шри-Ланки в Литву: иностранцы пытались попасть через Беларусь в ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. Четверо граждан Шри-Ланки задержаны при попытке нарушения белорусско-литовской границы, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.

Инцидент произошел в четверг 1 апреля. Наряд по проверке пограничного режима остановил машину у въезда в погранзону возле белорусско-литовского пункта пропуска "Бенякони". В автомобиле находился мужчина и три девушки без документов. Все они представились гражданами Шри-Ланки.

"В ходе опроса лидские пограничники установили, что иностранцы планировали незаконно попасть на территорию ЕС в поисках лучших условий для жизни", - говорится в сообщении.

Четверым задержанным грозит административное наказание, им вменяют нарушение пограничного режима, правил пребывания и попытки пресечения границы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, в четверг еще две иностранки были задержаны у Польской границы. Сейчас 21-летнюю гражданку Эфиопии и 31-летнюю жительницу Эритреи ждет депортация с запретом въезда в Беларусь на пятилетний срок и внушительный штраф.

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