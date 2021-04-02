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Строители переставляли леса и зацепили провода: 2 человека в больнице

03.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. Двое строителей получили электротравмы в Минском районе и были госпитализированы в результате несоблюдения техники безопасности, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

По информации следователей, мужчины-монтажники 46 и 34 лет на строительном объекте в агрогородке Колодищи передвигали металлические строительные леса и задели ими провода.

"В результате произошло короткое замыкание, строители получили электротравмы. Старший из мужчин перенес клиническую смерть", – сказали в СК.

Там также отметили, что сейчас оба монтажника находятся в больнице, где им оказывается необходимая помощь.

На месте работала следственно-оперативная группа, сейчас изучается видеозапись, на которой запечатлен момент ЧП, а также соответствующая документация.

По факту травмирования строителей Минский райотдел СК начал проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить тяжесть полученных монтажниками травм.

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Теги: Минск
 
 
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На месте работала следственно-оперативная группа, сейчас изучается видеозапись, на которой запечатлен момент ЧП.
 
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