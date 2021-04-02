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Стрельба произошла у Капитолия в Вашингтоне: ранены полицейские

03.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. Стрельба произошла у здания Капитолия в столице США Вашингтоне, сообщил телеканал FoxNews.

В пятницу в здании сработала система оповещения, предупреждающая о внешней угрозе: всем сотрудникам временно запретили входить или выходить из любых зданий в комплексе. 

Позже полиция проинформировала, что автомобиль протаранил КПП у Капитолия – ранения получили два правоохранителя, их на скорой забрали в больницы.

По данным полиции, охране пришлось применить оружие – мужчину, который находился за рулем авто и был вооружен ножом, задержали.

Сейчас улицы, прилегающие к Капитолию, временно перекрыты, на месте инцидента работают сотрудники спецслужб, в том числе Федерального бюро расследований.

Телеканал NBC News сообщил, что задержанный водитель, в которого стреляли правоохранители, скончался. Позже стало известно, что в больнице умер один из полицейских, на которого был совершен наезд.

Это не теракт

Глава полиции Вашингтона Роберт Конти заявил на пресс-конференции, что инцидент у Капитолия не связан с терроризмом.

"Не похоже, что это связано с терроризмом, но мы продолжим расследование", – сказал он.

По словам Конти, сейчас полиция не рассматривает версию, что гражданам в районе Капитолия что-либо угрожает.

Он также заявил, что правоохранительные органы находятся на ранней стадии расследования, им еще предстоит выяснить мотивы преступника, на это может потребоваться определенное время.

 
Теги: Минск
 
 
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Легковой автомобиль протаранил КПП у Капитолия – ранения получили два правоохранителя, злоумышленник задержан.
 
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