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Стрельба произошла у Капитолия в Вашингтоне: ранены полицейские
03.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 апр – Sputnik. Стрельба произошла у здания Капитолия в столице США Вашингтоне, сообщил телеканал
В пятницу в здании сработала система оповещения, предупреждающая о внешней угрозе: всем сотрудникам временно запретили входить или выходить из любых зданий в комплексе.
Позже полиция проинформировала, что автомобиль протаранил КПП у Капитолия – ранения получили два правоохранителя, их на скорой забрали в больницы.
По данным полиции, охране пришлось применить оружие – мужчину, который находился за рулем авто и был вооружен ножом, задержали.
Сейчас улицы, прилегающие к Капитолию, временно перекрыты, на месте инцидента работают сотрудники спецслужб, в том числе Федерального бюро расследований.
Телеканал NBC News сообщил, что задержанный водитель, в которого стреляли правоохранители, скончался. Позже стало известно, что в больнице умер один из полицейских, на которого был совершен наезд.
Это не теракт
Глава полиции Вашингтона Роберт Конти заявил на пресс-конференции, что инцидент у Капитолия не связан с терроризмом.
"Не похоже, что это связано с терроризмом, но мы продолжим расследование", – сказал он.
По словам Конти, сейчас полиция не рассматривает версию, что гражданам в районе Капитолия что-либо угрожает.
Он также заявил, что правоохранительные органы находятся на ранней стадии расследования, им еще предстоит выяснить мотивы преступника, на это может потребоваться определенное время.
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Легковой автомобиль протаранил КПП у Капитолия – ранения получили два правоохранителя, злоумышленник задержан.
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