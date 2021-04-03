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Солдат угнал военный грузовик и сбежал с полигона

03.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 апр – Sputnik. Солдат-срочник сбежал с территории полигона, угнав военный грузовик, сообщили в пресс-службе министерства обороны.

"Военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона, находясь за рулем грузового автомобиля. Предположительно, он направился к месту проживания своей девушки - в Полоцкий район", - рассказали в Минобороны.

Правоохранители объявили план "Перехват", чтобы задержать сбежавшего солдата. Автомобиль, на котором он покинул полигон, уже найден – молодой человек оставил на его дороге.

"В настоящий момент совместно с правоохранительными органами ведутся поисковые действия", - проинформировали в Минобороны.

В ведомстве обратили внимание, что солдат не имел замечаний по службе и в подразделении характеризовался положительно.   

"Правовая оценка правонарушению будет дана в рамках расследования", - добавили в Минобороны.

Где именно произошел инцидент не уточняется.

 
Теги: Минск
 
 
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Позже военнослужащий бросил машину на дороге, затем скрылся. В Минобороны предполагают, что он направился к возлюбленной.
 
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