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Солдат угнал военный грузовик и сбежал с полигона
03.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 апр – Sputnik. Солдат-срочник сбежал с территории полигона, угнав военный грузовик, сообщили в пресс-службе министерства обороны.
"Военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона, находясь за рулем грузового автомобиля. Предположительно, он направился к месту проживания своей девушки - в Полоцкий район", - рассказали в Минобороны.
Правоохранители объявили план "Перехват", чтобы задержать сбежавшего солдата. Автомобиль, на котором он покинул полигон, уже найден – молодой человек оставил на его дороге.
"В настоящий момент совместно с правоохранительными органами ведутся поисковые действия", - проинформировали в Минобороны.
В ведомстве обратили внимание, что солдат не имел замечаний по службе и в подразделении характеризовался положительно.
"Правовая оценка правонарушению будет дана в рамках расследования", - добавили в Минобороны.
Где именно произошел инцидент не уточняется.
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Позже военнослужащий бросил машину на дороге, затем скрылся. В Минобороны предполагают, что он направился к возлюбленной.
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