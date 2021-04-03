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Российские таможенники раскрыли схему контрабанды нефтепродуктов в Беларусь

03.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 апр – Sputnik. Раскрыт канал поставки контрабанды российских нефтепродуктов в Беларусь, сообщили в Центральной энергетической таможне РФ.

"Деятельность международной преступной группы, осуществлявшей на протяжении длительного времени контрабанду нефтепродуктов, пресекла Центральная энергетическая таможня. Стоимость незаконно перемещенных товаров превысила 226 млн рублей (почти 3 млн долларов)", - говорится в сообщении.

Незаконными поставками нефтепродуктов, ограниченных к вывозу из России, занимались гражданин Беларуси и двое граждан РФ. С этой целью они использовали подконтрольные компании, которые были зарегистрированы в двух странах.

"Правонарушители предоставляли в российские таможенные органы статистические формы учета перемещения товаров, в которых был указан недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС вывозимого товара", - раскрыли подробности в ведомстве.

Проверка показала, что под видом смазочных материалов в Беларусь из России ввозились подлежащие таможенному декларированию нефтепродукты, являющиеся стратегически важными ресурсами.

Российские таможенники возбудили три уголовных дела по фактам контрабанды. Проводятся следственные действия.

 
Теги: Минск
 
 
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Таможенники в ходе проверки установили, что под видом смазочных материалов в Беларусь вывозились нефтепродукты. Стоимость контрабанды составила почти 3 млн...
 
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