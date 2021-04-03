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Атака на Капитолий: СМИ рассказали о мотивах нападавшего

03.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 апр – Sputnik. Подозреваемый в атаке на Капитолий полагал, что американские власти манипулируют его сознание, а причиной его проблем были ЦРУ и ФБР, сообщает телеканал CNN.

Неизвестный на автомобиле совершил наезд на двух офицеров на КПП у здания Конгресса США накануне. По официальным данным, один полицейский в результате скончался, умер и водитель, протаранивший КПП.

СМИ раскрыли личность нападавшего: им оказался 25-летний житель штата Индиана Ноа Грин. По данным полиции, он был последователем политического и религиозного движения "Нация ислама".

За несколько недель до нападения, по информации источника, Грин написал в соцсетях, что лишился работу и у него проблемы со здоровьем.

За два часа до атаки на Капитолий мужчина опубликовал несколько "сторис" в Instagram. В публикациях содержались ссылки на видео с лидером афроамериканского политического и религиозного движения "Нация ислама" Луисом Фарраханом. На одном из видео была подпись "Правительство США – враг номер один чернокожих!"

В одном из более ранних постов Грин рассказал о том, как Фаррахан спас его от ужасных проблем, которые возникли в его жизни "по вине ЦРУ и ФБР, правительственных ведомств США".

В комментарии под этим постом он добавил, что перенес "несколько проникновений в дом, пищевых отравлений, нападений, несанкционированных операций в больнице и манипуляцию сознанием".

После нападения на Капитоий аккаунты Грина  в Instagram и Facebook были удалены.

Полиция Капитолия рассказала о состоянии второго пострадавшего офицера – оно стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги в связи с гибелью полицейского.

 
Теги: Минск
 
 
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За несколько часов до инцидента 25-летний подозреваемый опубликовал в сети несколько ссылок на видео с лидером движения "Нация ислама".
 
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