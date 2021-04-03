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В Слониме мужчина выпал из окна больницы и разбился

03.04.2021 10:17 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Слониме мужчина выпрыгнул из окна больницы. Трагедия произошла в среду, 31 марта, пишет «Слонимский вестник».

69-летний житель Слонимского района выпал с 4-го этажа Слонимской ЦРБ, в которой находился на лечении, и разбился, сообщили в СК.

По предварительным данным, это был суицид.

 
 
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По предварительным данным, это был суицид.
 
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