В Слониме мужчина выпал из окна больницы и разбился

Источник материала: Tut.by

В Слониме мужчина выпрыгнул из окна больницы. Трагедия произошла в среду, 31 марта, пишет «Слонимский вестник».

69-летний житель Слонимского района выпал с 4-го этажа Слонимской ЦРБ, в которой находился на лечении, и разбился, сообщили в СК.

По предварительным данным, это был суицид.