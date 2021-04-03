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ЧП с водой в Бешенковичах: к делу подключились следователи
03.04.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 апр – Sputnik. Следователи проводят проверку по факту обращений жителей городского поселка Бешенковичи (Витебская область) с жалобами на ухудшения качества воды, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
"Следственным управлением УСК по Витебской области проводится проверка по факту обращения в учреждение здравоохранения жителей г.п.Бешенковичи Витебской области с жалобами на ухудшение самочувствия в связи с употреблением водопроводной воды", - проинформировали в СК.
Следователи в рамках проверки уже осмотрели станцию обезжелезывания и изъяли необходимую документации и оборудование. "С целью установления всех обстоятельств произошедшего продолжаются опросы медиков и пострадавших", - добавили в СК.
Окончательная правовая оценка будет дана по результатам проверки.
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Жители горпоселка начали жаловаться на некачественную в конце марта, несколько человек были госпитализированы.
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