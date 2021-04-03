ЧП с водой в Бешенковичах: к делу подключились следователи

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 апр – Sputnik. Следователи проводят проверку по факту обращений жителей городского поселка Бешенковичи (Витебская область) с жалобами на ухудшения качества воды, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Авария на водопроводе в Бешенковичах произошла в конце марта: жители жаловались на качество и запах воды, обращались к медикам с жалобами на рвоту, диарею, повышение температуры. 31 марта местные власти сообщили, что ЧП устранено, и вода пригодна для питья .

"Следственным управлением УСК по Витебской области проводится проверка по факту обращения в учреждение здравоохранения жителей г.п.Бешенковичи Витебской области с жалобами на ухудшение самочувствия в связи с употреблением водопроводной воды", - проинформировали в СК.

Следователи в рамках проверки уже осмотрели станцию обезжелезывания и изъяли необходимую документации и оборудование. "С целью установления всех обстоятельств произошедшего продолжаются опросы медиков и пострадавших", - добавили в СК.

Окончательная правовая оценка будет дана по результатам проверки.

Вместе с тем, свое расследование инцидента проводит и Минздрав республики. В ведомстве заявили, что проблемы у жителей Бешенковичей могла вызвать острая кишечная инфекция, которая находилась в воде. Сейчас в Бешенковичах работает республиканская комиссия во главе с заместителем министра.