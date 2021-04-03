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Бабушка и внук погибли на пожаре под Пуховичами

03.04.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 апр – Sputnik. Бабушка и полуторагодовалый внук погибли на пожаре в Пуховичском районе, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Спасатели получили сообщение о пожаре в деревне Зазерка рано утром 3 апреля: горел частный дом.

"В ходе ликвидации пожара в жилище обнаружены тела 58-летней женщины и ее полуторагодовалого внука", - сообщили в СК.

Согласно предварительной версии, огонь вспыхнул в ночь на субботу. Возгорание заметил сосед. Мужчина разбил окно в доме и успел спасти четырехлетнюю девочку. Женщину и второго ребенка, к сожалению, спасти не удалось.

"Прибывшей на место следственно-оперативной группой в настоящее время проводится осмотр места происшествия с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области, эксперта-пожаротехника центрального аппарата и работников МЧС", - проинформировали в СК.

Чтобы установить все обстоятельства трагедии назначен ряд экспертиз. Предварительная причина пожара устанавливается. Следователи начали проверку по факту гибели людей.

 
Теги: Минск
 
 
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Сосед заметил пожар и бросился на помощь: мужчина успел вынести из горящего дома четырехлетнюю девочку, спасти бабушку и второго ребенка не удалось.
 
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