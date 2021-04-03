Жители Бешенковичей до сих пор боятся пить воду. Рассказываем, почему

Источник материала: Sputnik Беларусь

Почти неделю в некоторых микрорайонах Бешенковичей были проблемы с водой: из кранов текла бурая вонючая жидкость.

Корреспондент Sputnik пообщался с жителя городского поселка и выяснил, почему люди до сих пор боятся пить воду, несмотря на то, что аварию уже устранили.

Сутки с вонючей водой

По словам жителей Бешенковичей, проблемы с водой начались еще в воскресенье 29 марта, когда в некоторых домах по улице Молодежная из крана стала течь вода с неприятным запахом .

"В выходные нас не было дома, но слышала от соседей, что вода была плохая, а вот в понедельник уже с 5:30 утра я почувствовала запах от водопроводной воды", - рассказала корреспонденту жительница Бешенковичей Алеся.

По ее словам, весь понедельник из крана текла вонючая вода, но никто из жильцов не знал, по какой причине это происходит.

"Воду отключили только во вторник, когда все отравились, тогда же повесили объявления на подъездах, где написали, что в связи с прочисткой труб ожидается ухудшение качества воды и перебои с водоснабжением", - отметила Екатерина (имя изменено).

По словам девушки, такие объявления и раньше появлялись, но обычно воду не отключали, поскольку это была стандартная ситуация. Причем, по словам Екатерины, объявления появились лишь после массовых жалоб.

Во вторник жильцам начали подвозить воду, сначала цистернами, которые находились возле домов, примерно, по часу, потом с 10 утра и до вечера во дворах стоял трактор с еврокубами, откуда жильцы могли набирать воду. По словам девушки, трактор стоит до сих пор, несмотря на заверения властей, что вода из кранов идет чистая.

Жители Молодежной очень недовольны действиями чиновников, которые не смогли вовремя отключить воду и информировать людей, спровоцировав дополнительные отравления.

Кишечная инфекция

Не верят жители Бешенковичей и официальной информации о количестве отравлений. По словам Екатерины, у нее отравилась водой вся семья.

"Сначала заболел старший ребенок, потом младший, которому всего 10 месяцев, у него всю ночь была рвота, потом и мы. Многие мои знакомые тоже отравились, кто-то вызывал скорую, кто-то лечился сам ", - сообщила Екатерина.

Знакомые девушки, живущие в районе МСО, который находится на другом конце горпоселка, вынуждены были вызывать скорую, поскольку у них в семье все дети страдали от диареи, рвоты и лежали с высокой температурой. Причем, в том районе вода не просто воняла, но и была бурого цвета.

У Алеси тоже отравился ребенок, кроме того, с кишечной инфекцией слегли дети всех ее знакомых. "И это, не говоря о взрослых", - констатировала она.

На сайте Бешенковичского райсполкома говорится: "По состоянию на 1 апреля всего в учреждение здравоохранения госпитализированы 17 человек (13 детей и 4 взрослых), из них сегодня выписаны 7 (6 детей и 1 взрослый)".

"Да как можно верить чиновникам после того, как они с опозданием на сутки стали принимать меры, а сейчас утверждают, что вода чистая, при этом у меня, как и у многих знакомых, она воняет до сих пор", - заявила Екатерина.

В Бешенковичской центральной районной больнице прокомментировали ситуацию, сообщив, что люди в райцентра заразились кишечной инфекцией.

"Она передается не только через воду, но и "контактно-бытовым способом", поэтому следует обязательно соблюдать личную гигиену, а при первых признаках заболевания пить адсорбирующие средства и обратиться к врачу", - подчеркнули медики.

Собеседники отметили, что мест в больнице, при необходимости, хватает.

Что произошло в реальности, и какая ситуация в Бешенковичах сейчас

По информации, размещенной на сайте Бешенковичского райисполкома, в водопроводных сетях в районе улицы Молодежной произошла авария, в результате чего выведена из строя одна из двух станций обезжелезивания. Сейчас вся нагрузка по очистке ложится на вторую станцию. Как утверждается на сайте, вторая станция не справляется с нагрузкой, поэтому в воде могут быть примеси железа.

На сайте также сообщается, что дважды в день берутся пробы воды и в настоящее время она соответствует необходимым микробиологическим показателям. Несмотря на это, жителям райцентра не советуют пить водопроводную воду, пока ситуация полностью не стабилизируется.

Когда вновь заработает станция обезжелезивания, неизвестно.

"Наши чиновники уже и по телевидению заявляли, что вода чуть ли не кристально чистая… Я сегодня мыла волосы вонючей водой", - отметила Екатерина.

По ее словам, семья не пьет даже привозную воду, ее используют только на хозяйственные нужды. Для питья Екатерина покупает в магазине бутилированную воду: в день, примерно, 12 литров, причем, более-менее свободно ее начали продавать только в последние дни, а до этого приходилось искать по всему райцентру.

Как сообщили собеседники Sputnik, пить воду из-под крана они не будут еще некоторое время и после того, как она будет полностью пригодна для питья, поскольку после массовых отравлений у людей развилась настоящая фобия.

По факту отравления водой следователями УСК по Витебской области начата проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка.