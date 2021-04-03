Стала известна личность солдата, угнавшего грузовик и сбежавшего с полигона

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 апр – Sputnik. В розыск объявлен 19-летний уроженец Россон Александр Караткевич, сообщила пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.

Как сообщалось, военнослужащий срочной службы в субботу покинул территорию полигона, находясь за рулем грузового автомобиля. Предположительно, он направился к месту проживания своей девушки - в Полоцкий район.

Правоохранители объявили план "Перехват", чтобы задержать сбежавшего солдата. Автомобиль, на котором он покинул полигон, уже найден – молодой человек оставил его на обочине проезжей части в Ушачском районе.

Сейчас в одиннадцати районах Витебской области силовики прочесывают местность в поисках беглеца.

Приметы беглеца

Как сообщает МВД, парню на вид 20 лет, он спортивного телосложения, рост - 182 сантиметра, волосы короткие темные. Был одет в зеленый камуфляж и черные берцы.

Правоохранители просят граждан, обладающих информацией о местонахождении солдата, немедленно сообщить в милицию по телефону 102.

В Минобороны ранее обратили внимание, что солдат не имел замечаний по службе и в подразделении характеризовался положительно.

"Правовая оценка правонарушению будет дана в рамках расследования", - добавили в ведомстве.