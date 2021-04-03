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Стала известна личность солдата, угнавшего грузовик и сбежавшего с полигона
03.04.2021 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 апр – Sputnik. В розыск объявлен 19-летний уроженец Россон Александр Караткевич, сообщила пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.
© Sputnik / Александр Кряжев
Как сообщалось, военнослужащий срочной службы в субботу покинул территорию полигона, находясь за рулем грузового автомобиля. Предположительно, он направился к месту проживания своей девушки - в Полоцкий район.
Правоохранители объявили план "Перехват", чтобы задержать сбежавшего солдата. Автомобиль, на котором он покинул полигон, уже найден – молодой человек оставил его на обочине проезжей части в Ушачском районе.
Сейчас в одиннадцати районах Витебской области силовики прочесывают местность в поисках беглеца.
Приметы беглеца
Как сообщает МВД, парню на вид 20 лет, он спортивного телосложения, рост - 182 сантиметра, волосы короткие темные. Был одет в зеленый камуфляж и черные берцы.
Правоохранители просят граждан, обладающих информацией о местонахождении солдата, немедленно сообщить в милицию по телефону 102.
В Минобороны ранее обратили внимание, что солдат не имел замечаний по службе и в подразделении характеризовался положительно.
"Правовая оценка правонарушению будет дана в рамках расследования", - добавили в ведомстве.
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В субботу пресс-служба Минобороны сообщила, что солдат-срочник сбежал с территории полигона, угнав военный грузовик.
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