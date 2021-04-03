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ГАИ показала, как BMW врезался в МАЗ, а потом в столб в Минске

03.04.2021 19:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 апр ― Sputnik. В субботу днем на Партизанском проспекте в Минске автомобиль BMW совершил наезд на осветительную мачту, предварительно столкнувшись с грузовиком МАЗ, побробности аварии сообщили в telegram-канале УГАИ ГУВД МИнгорисполкома.

© Photo : УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Легковушка наехала на бордюр, столкнулась с грузовиком, а затем врезалась в осветительную мачту

Предварительно известно, что авария произошла около 14 часов субботы, 20-летний парень за рулем иномарки двигался по Партизанскому проспекту от Кабушкина в направлении Кулешова.

Вблизи дома №103 автомобиль наехал на бордюр, после чего легковушку отбросило на попутный грузовик МАЗ, а затем BMW врезался в осветительную мачту, сообщили в ГАИ.

Вместе с водителем в салоне BMW находились двое пассажиров, они получили травмы в результате аварии и были доставлены в больницу для осмотра.

По факту ДТП проводится проверка. В Госавтоинспекции посоветовали водителям не игнорировать знаки ограничения скорости, а также интенсивность транспортного потока, дорожные и погодные условия, а также прочие обстоятельства, которые могут привести к аварийной ситуации.

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Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП травмы получили двое пассажиров легкового автомобиля, 20-летний водитель отделался испугом.
 
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