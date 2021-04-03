В Новогрудском районе пенсионерке грозили взорвать дом, если не скажет, где ее сын. Завели дело

Источник материала: Tut.by

Жительнице Новогрудского района грозили взорвать дом, если она не расскажет, где находится ее сын, сообщает Следственный комитет. Завели уголовное дело.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

«Предварительно установлено, около 6 часов 28 февраля в дом к 69-летней местной жительнице пришли трое незнакомых парней, которые искали ее сына. Когда последняя сказала, что не знает где он, 29-летний местный житель зашел на кухню, открутил газовый баллон и поднес к нему зажигалку, пояснив, что если женщина не расскажет где сын, он взорвет дом. Помимо хозяйки дома на кухне находились ее родственники», — рассказывают в СК.

Завели уголовное дело по статье 186 УК (угроза уничтожения имущества).