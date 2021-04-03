В Суэцком канале полностью восстановлено движение кораблей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 апр ― Sputnik. Все 422 судна, попавшие в "пробку" из-за контейнеровоза Ever Given, севшего на мель 23 марта, в субботу прошли через Суэцкий канал, сообщил глава администрации канала Усама Рабиа.

"Все 422 судна общей грузоподъемностью в 22 миллиона тонн, ожидавшие своей очереди после инцидента с Ever Given, прошли через русло Суэцкого канала", — говорится в заявлении Рабиа, его цитирует РИА Новости.

Представитель администрации канала отметил, что операция по восстановлению движения выполнена в рекордные сроки и стала большим достижением работников канала.

Для пропуска судов каналу пришлось работать круглосуточно в отличие от обычного режима, уточнил представитель администрации.

Он уточнил, что в субботу через канал прошло 61 судно из оставшихся в очереди.

Что случилось в Суэцком канале

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностю более 220 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Роттердам по Суэцком каналу, 23 марта сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. С обеих сторон канала скопилась пробка из других судов, в очереди на проход находились одномоментно более 450 различных кораблей.

По предварительным оценкам, суммарные потери грузоперевозчиков от блокировки канала составляли более 9,6 миллиардов долларов каждые сутки. В понедельник 29 марта судно удалось снять с мели, канал снова смог принимать суда.

Советник президента Египта Мохаб Мамиш ранее заявил, что владелец контейнеровоза Ever Given настроен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала, дело вряд ли дойдет до суда.