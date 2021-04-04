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Семилетний мальчик попал под такси в Минске

04.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 апр - Sputnik. Семилетний мальчик попал под такси в Минске, подробности ДТП рассказали в ГАИ.

В начале седьмого вечером в субботу водитель автомобиля Volkswagen, ехавший во дворе дома №4 на улице Маневича, совершил наезд на выбежавшего из-за угла мальчика. Водитель начал экстренно тормозить, однако избежать ДТП это не помогло. 

Мальчик получил травму ноги, его доставили в больницу. По факту случившегося проводится проверка. 

В ГАИ напомнили, что сейчас у детей каникулы и они много времени проводят на улице. В связи с чем призвали родителей внимательнее относится к тому, где и чем заняты их дети, а водителей – проявлять повышенное внимание при движении во дворах и при проезде пешеходных переходов.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Мальчик получил травму ноги, его доставили в больницу. По факту случившегося проводится проверка. 
 
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