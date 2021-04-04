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Семилетний мальчик попал под такси в Минске
04.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр - Sputnik. Семилетний мальчик попал под такси в Минске, подробности ДТП рассказали в ГАИ.
В начале седьмого вечером в субботу водитель автомобиля Volkswagen, ехавший во дворе дома №4 на улице Маневича, совершил наезд на выбежавшего из-за угла мальчика. Водитель начал экстренно тормозить, однако избежать ДТП это не помогло.
Мальчик получил травму ноги, его доставили в больницу. По факту случившегося проводится проверка.
В ГАИ напомнили, что сейчас у детей каникулы и они много времени проводят на улице. В связи с чем призвали родителей внимательнее относится к тому, где и чем заняты их дети, а водителей – проявлять повышенное внимание при движении во дворах и при проезде пешеходных переходов.
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Мальчик получил травму ноги, его доставили в больницу. По факту случившегося проводится проверка.
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