Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 апр - Sputnik. Семилетний мальчик попал под такси в Минске, подробности ДТП рассказали в ГАИ.

В начале седьмого вечером в субботу водитель автомобиля Volkswagen, ехавший во дворе дома №4 на улице Маневича, совершил наезд на выбежавшего из-за угла мальчика. Водитель начал экстренно тормозить, однако избежать ДТП это не помогло.

Мальчик получил травму ноги, его доставили в больницу. По факту случившегося проводится проверка.

В ГАИ напомнили, что сейчас у детей каникулы и они много времени проводят на улице. В связи с чем призвали родителей внимательнее относится к тому, где и чем заняты их дети, а водителей – проявлять повышенное внимание при движении во дворах и при проезде пешеходных переходов.