Аресты в Иордании: власти подозревают попытку государственного переворота

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 апр - Sputnik. В ночь на воскресенье на фоне СМИ сообщили о задержании ряда бывших высокопоставленных чиновников Иордании.

Бывший наследный принц, сводный брат короля Иордании Хамза ибн аль-Хусейн описал "в драматическом видео", что ему было приказано оставаться под домашним арестом и без связи с внешним миром из-за критики в отношении политики государства.

Он сообщил, что помещен под домашний арест без возможности выйти на связь и лишен охраны.

Что произошло в Иордании

Ранее агентство Petra сообщило, что силы безопасности задержали экс-главу канцелярии короля Иордании Басема Авадаллу, также занимавшего министерские посты, бывшего спецпосланника короля в Саудовской Аравии аш-Шарифа ибн Зейда и несколько других чиновников. При этом агентство опровергло со ссылкой на информированный источник сообщения о том, что среди задержанных принц Хамза ибн Хусейн. Вооруженные силы Иордании заявили после этого, что от сводного брата короля Иордании Хамзы аль-Хусейна потребовали прекратить действия, угрожающие безопасности королевства, но не объяснили детали произошедшего.

Король Абдалла II лишил Хамзу статуса наследного принца в 2004 году в пользу своего сына Хусейна, которому сейчас 26 лет.

Что сказал сводный брат короля

"Сегодня утром глава службы безопасности сообщил мне, что мне запрещено покидать дом и выходить на улицу, общаться с людьми и использовать интернет из-за наличия критики действий правительства или короля на встречах, на которых я присутствовал", – заявил принц. Сообщение записано на английском языке и опубликовано британскими и арабскими СМИ.

Сейчас Хамза ибн аль-Хусейн находится дома с женой и детьми, его лишили охраны.

По его словам, были задержаны несколько его знакомых, но их имена ибн аль-Хусейн не назвал.

При этом глава службы безопасности заявил принцу, что сам Хамза ибн аль-Хусейн не обвиняется в критике властей, однако ему вынесено "предупреждение".

По словам принца, ему отключили все средства связи, а видео он передал по спутниковому интернету, последнему доступному варианту связи с миром.

При этом принц заявил в видео, что не он является ответственным за "доминирующие в последние 15-20 лет в Иордании коррупцию и отсутствие компетенции в правящих структурах". Значительную часть шестиминутного обращения ибн аль-Хусейн посвятил критике властей и ситуации в королевстве.

Что пишут мировые СМИ

Газета New York Times пишет, что правительство Иордании в субботу арестовало высокопоставленных деятелей королевства, в том числе члена королевской семьи и бывшего спецпосланника иорданского монарха в Саудовской Аравии аш-Шарифа ибн Зейда и бывшего главу королевской канцелярии Басема Авадаллу.

Газета Guardian сообщает, что власти Иордании "вторглись" во дворец бывшего наследного принца королевства Хамзы ибн аль-Хусейна и арестовали двух чиновников после обнаружения того, что, по мнению сотрудников разведки, было попыткой государственного переворота против правящего монарха короля Абдаллы.

New York times пишет, что иорданские службы безопасности опровергли сообщения об аресте аль-Хусейна, ему лишь "было велено прекратить деятельность, направленную на подрыв безопасности Иордании".

Washington Post отмечает, что у бывшего наследного принца "есть преданные последователи", своими "аккуратными усами и клетчатым головным убором" он напоминает почитаемого в Иордании покойного короля Хусейна.