Эксперт: сбежавший солдат может прятаться в лесу, он напуган и голоден

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 апр - Sputnik. Правоохранительные органы вторые сутки ведут поиски солдата, который самовольно покинул территорию полигона на грузовике.

По данным Минобоороны, 2 апреля военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона, находясь за рулем грузовика. Предположительно, он направился к месту проживания своей девушки – в Полоцкий район. МВД объявило солдата в розыск .

"Правоохранительные органы, военные, прокуроры будут отрабатывать весь алгоритм, все варианты и причины того, что произошло, что побудило военнослужащего самовольно оставить воинскую часть", – такое мнение высказал Sputnik эксперт в области уголовного права.

По словам эксперта, "сейчас отрабатывают все версии. В подобных случаях милиция, военные, прокуроры отрабатывают его связи – родственников, родителей, девушку, сослуживцев, командиров".

"Говорить о том, где он находится сейчас, сложно. Скорее всего, где-то прячется в лесу. Он голоден, напуган, он будет метаться, чтобы как-то запутать след. Если не выдержит голода, то пойдет куда-нибудь к дачному поселку", – считает эксперт.

По его мнению, вряд ли он "пойдет прятаться у знакомых – ведь он прекрасно понимает, что там его будет ждать милиция, которой поручен розыск".

Эксперт также полагает, что если сегодня-завтра его не найдут в Витебской области, то будут расширять территорию розыска: "Если уже не расширили до республиканских масштабов. Я думаю, что ориентировки солдата уже во всех РУВД, вокзалах и так далее".

По состоянию на минувшую субботу, в 11 районах Витебской области проводились специальные мероприятия: милиция региона, внутренние войска, ОМОН совместно с подразделениями Министерства обороны прочесывают местность в поисках военнослужащего.

Солдат был одет в зеленый камуфляж, черные берцы.