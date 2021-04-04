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Эксперт: сбежавший солдат может прятаться в лесу, он напуган и голоден

04.04.2021 13:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 апр - Sputnik. Правоохранительные органы вторые сутки ведут поиски солдата, который самовольно покинул территорию полигона на грузовике.

По данным Минобоороны, 2 апреля военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона, находясь за рулем грузовика. Предположительно, он направился к месту проживания своей девушки – в Полоцкий район. МВД объявило солдата в розыск.

"Правоохранительные органы, военные, прокуроры будут отрабатывать весь алгоритм, все варианты и причины того, что произошло, что побудило военнослужащего самовольно оставить воинскую часть", – такое мнение высказал Sputnik эксперт в области уголовного права.

По словам эксперта, "сейчас отрабатывают все версии. В подобных случаях милиция, военные, прокуроры отрабатывают его связи – родственников, родителей, девушку, сослуживцев, командиров".

"Говорить о том, где он находится сейчас, сложно. Скорее всего, где-то прячется в лесу. Он голоден, напуган, он будет метаться, чтобы как-то запутать след. Если не выдержит голода, то пойдет куда-нибудь к дачному поселку", – считает эксперт.

По его мнению, вряд ли он "пойдет прятаться у знакомых – ведь он прекрасно понимает, что там его будет ждать милиция, которой поручен розыск".

Эксперт также полагает, что если сегодня-завтра его не найдут в Витебской области, то будут расширять территорию розыска: "Если уже не расширили до республиканских масштабов. Я думаю, что ориентировки солдата уже во всех РУВД, вокзалах и так далее".

По состоянию на минувшую субботу, в 11 районах Витебской области проводились специальные мероприятия: милиция региона, внутренние войска, ОМОН совместно с подразделениями Министерства обороны прочесывают местность в поисках военнослужащего.

Солдат был одет в зеленый камуфляж, черные берцы.

 
Теги: Минск
 
 
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Ориентировки покинувшего полигон военнослужащего, уже скорее всего, разослали во все отделения милиции, на вокзалы, его могут объявить в республиканский розыск,...
 
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