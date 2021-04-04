Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 апр – Sputnik. Гродненские следователи устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего, который доставлен в больницу с тяжелыми травмами, сообщили в областном УСК.

По данным следствия, 29 марта около семи часов вечера 60-летний мужчина, управляя автобусом "МАЗ", совершил наезд на 11-летнего мальчика.

"В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Беларуси", – сообщили в воскресенье в УСК по Гродненской области.

Предварительно установлено, что 11-летний мальчик пересекал часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

"В результате ДТП ребенку причинены тяжкие телесные повреждения", – сказали следователи. Они обратились с просьбой к гражданам, которые стали очевидцами ДТП или располагают записями с видеорегистраторов, сообщить об обстоятельствах произошедшего в УСК по Гродненской области по телефонам: (80152) 72-40-40 или +375336211535.

Авария, в которой пострадал школьник, произошла 29 марта около 19:00 на Индурском шоссе областного центра.