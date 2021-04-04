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В агрогородке в Минской области на пожаре погибли пенсионерка и годовалый ребенок
Источник материала: Tut.by
МЧС
В субботу в 06.18 поступило сообщение о пожаре в доме, принадлежащем гражданке 1986 года рождения, находящейся в отпуске по уходу за ребенком. До прибытия подразделений МЧС соседи спасли дочь хозяйки 2016 года рождения, которая с отравлением продуктами горения госпитализирована.
На пожаре обнаружены погибшие мать хозяйки 1963 года рождения, пенсионерка, и сын хозяйки 2019 года рождения.
Причины пожара и гибели устанавливаются.
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На пожаре обнаружены погибшие мать хозяйки 1963 года рождения, пенсионерка, и сын хозяйки 2019 года рождения.
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