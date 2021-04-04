В агрогородке в Минской области на пожаре погибли пенсионерка и годовалый ребенок

Источник материала: Tut.by

МЧС сообщило о гибели годовалого ребенка на пожаре в жилом доме в агрогородке Зазерка Пуховичского района Минской области.

В субботу в 06.18 поступило сообщение о пожаре в доме, принадлежащем гражданке 1986 года рождения, находящейся в отпуске по уходу за ребенком. До прибытия подразделений МЧС соседи спасли дочь хозяйки 2016 года рождения, которая с отравлением продуктами горения госпитализирована.

На пожаре обнаружены погибшие мать хозяйки 1963 года рождения, пенсионерка, и сын хозяйки 2019 года рождения.

Причины пожара и гибели устанавливаются.