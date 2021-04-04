В Гомеле мужчину во время строительных работ засыпало землей

Источник материала: Tut.by

В Гомеле во время строительных работ мужчину засыпало грунтом. Подробности спасательной операции рассказали в МЧС.



Фото: МЧС

Инцидент произошел вечером 3 апреля в Романовичах.

Мужчина копал траншею для устройства канализационного трубопровода, в какой-то момент произошло обрушение грунта. Мужчину засыпало по грудь землей.

Спасатели откопали мужчину и передали медикам. С многочисленными травмами его доставили в больницу.