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В Гомеле мужчину во время строительных работ засыпало землей
Источник материала: Tut.by
В Гомеле во время строительных работ мужчину засыпало грунтом. Подробности спасательной операции
Инцидент произошел вечером 3 апреля в Романовичах.
Мужчина копал траншею для устройства канализационного трубопровода, в какой-то момент произошло обрушение грунта. Мужчину засыпало по грудь землей.
Спасатели откопали мужчину и передали медикам. С многочисленными травмами его доставили в больницу.
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Мужчина копал траншею для устройства канализационного трубопровода, в какой-то момент произошло обрушение грунта.
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