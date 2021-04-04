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ОБСЕ: число нарушений перемирия в Донбассе выросло в 10 раз

04.04.2021 16:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 апр – Sputnik. Число нарушений режима прекращения огня в Луганской области увеличилось более чем в десять раз, говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

© Photo : Из личного архива Виталия Захарченко
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Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике призвали зафиксировать применение Украиной артиллерии во время обстрела села Калиново-Борщеватое в Донбассе. В свою очередь в СММ ОБСЕ сообщили, что миссия в ежедневных отчетах отразит все относящиеся к делу наблюдения, если такие будут.

"В области миссия зафиксировала 427 нарушений режима прекращения огня, в том числе 58 взрывов (в пятницу – Sputnik). За предыдущий отчетный период (в четверг – Sputnik) зафиксировано 31 нарушение", – говорится в отчете СММ.

По информации миссии, самое большое количество нарушений режима перемирия выявлено в районе участка разведения сил вблизи подконтрольного Украине населенного пункта Золотое.

Ранее в регионе начали действовать дополнительные меры обеспечения перемирия, которые предполагают запрет на ведения огня, размещение вооружения в населенных пунктах и возле них, разведывательных и наступательных действий. Кроме того, за нарушение режима прекращения огня предусматривается дисциплинарная ответственность.

 
Теги: Минск
 
 
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Самое большое количество нарушений режима перемирия выявлено в районе населенного пункта Золотое.
 
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