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Citroen врезался в дерево в Ошмянском районе: пострадала девушка-водитель
04.04.2021 16:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр – Sputnik. Девушка-водитель получила травмы в результате ДТП в Ошмянском районе, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.
© Photo : ГАИ ГУВД МИнгорисполкома
Авария произошла накануне, в субботу 3 апреля, около 14:00 возле деревни Микутяны на дороге, ведущей к железнодорожной станции "Ошмяны".
"На закруглении дороги влево девушка не справилась с управлением, выехала на правую обочину, в результате чего автомобиль занесло и тот совершил наезд на дерево", – сказали в ГАИ.
Там также отметили, что 26-летнюю гражданку, которая была за рулем, доставили в больницу для оказания необходимой помощи.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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Авария произошла из-за того, что девушка, находившаяся за рулем, не справиласб с управлением на повороте.
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