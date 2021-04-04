Citroen врезался в дерево в Ошмянском районе: пострадала девушка-водитель

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 апр – Sputnik. Девушка-водитель получила травмы в результате ДТП в Ошмянском районе, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.

Авария произошла накануне, в субботу 3 апреля, около 14:00 возле деревни Микутяны на дороге, ведущей к железнодорожной станции "Ошмяны".

"На закруглении дороги влево девушка не справилась с управлением, выехала на правую обочину, в результате чего автомобиль занесло и тот совершил наезд на дерево", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что 26-летнюю гражданку, которая была за рулем, доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

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