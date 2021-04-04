Двое туристов погибли в нацпарке в Республике Коми

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 апр – Sputnik. Два туриста погибли в российском национальном парке "Югыд Ва" в Коми, по факту следственными органами проводится проверка.

По данным следственного управления СК РФ по региону, инцидент произошел в субботу 3 апреля в районе базы "Озерная". Группа из трех туристов находилась на территории парка на основании специально выданного разрешения.

К месту ЧП уже выдвинулись спасатели Печорского аварийно-спасательного отряда.

В настоящее время управлением Следственного комитета РФ по Республике Коми начата процессуальная проверка, причины и обстоятельства гибели людей устанавливаются.

"Югыд Ва" – один из самых больших российских национальных парков: его площадь – два миллиона гектаров. Парк вместе с территорией Печоро-Илычского природного биосферного заповедника является объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.