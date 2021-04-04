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Двое туристов погибли в нацпарке в Республике Коми

04.04.2021 17:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 апр – Sputnik. Два туриста погибли в российском национальном парке "Югыд Ва" в Коми, по факту следственными органами проводится проверка.

© REUTERS / AGENCJA GAZETA
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По данным следственного управления СК РФ по региону, инцидент произошел в субботу 3 апреля в районе базы "Озерная". Группа из трех туристов находилась на территории парка на основании специально выданного разрешения.

К месту ЧП уже выдвинулись спасатели Печорского аварийно-спасательного отряда.

В настоящее время управлением Следственного комитета РФ по Республике Коми начата процессуальная проверка, причины и обстоятельства гибели людей устанавливаются.

"Югыд Ва" – один из самых больших российских национальных парков: его площадь – два миллиона гектаров. Парк вместе с территорией Печоро-Илычского природного биосферного заповедника является объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас следственные органы региона проводят по факту гибели туристов проверку, устанавливая обстоятельства ЧП.
 
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