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Взлом Facebook: номер телефона Цукерберга попал в интернет

04.04.2021 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 апр – Sputnik. Номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга попал в интернет вместе с личными данными еще 533 миллионов пользователей платформы, сообщает газета New York Post.

© Photo : Unsplash.com
Хакеры вскрыли личные данные более полумиллиарда пользователей Facebook

Ранее СМИ проинформировали, что личные данные и телефонные номера миллионов пользователей соцсети Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе в интернете. Сообщается, что данные были "слиты" на хакерский форум и бесплатно доступны "любому, кто обладает элементарными навыками".

Также в сети оказались сведения о более чем 32 миллионах пользователей из США, более 28 миллионов – из Саудовской Аравии, а также почти 10 миллионах пользователей из России. Речь идет в том числе о полных именах, локациях, датах рождения и другой информации.

Как сообщает New York Post, на утечку данных Цукерберга внимание обратил один из пользователей Twitter. В своем аккаунте он опубликовал скриншот с форума, на котором указаны личные сведения основателя Facebook.

"Что касается утечки данных 533 миллионов человек – ирония в том, что, к сожалению, Марк Цукерберг тоже среди них. Раз журналисты не могут добиться заявления от Facebook, может, им стоит позвонить ему на попавший в сеть номер?" – пишет издание.

Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана в 2004 году Марком Цукербергом. Штаб-квартира находится в Калифорнии. Facebook, помимо мессенджера WhatsApp, владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger и Instagram.

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Теги: Минск
 
 
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Личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе на хакерском форуме.
 
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